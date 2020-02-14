Burhan Kuzu Fatih Portakal'a ateş püskürdü yaptığın yayıncılık değil tetikçiliktir

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'a kendisiyle ilgili yapılan haberlere tepki göstererek, "Yaptığın yayıncılık değil tetikçiliktir" dedi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, uyuşturucu taciri Zindashti'ni tahliye edilmesi için baskı yaptığı iddialarına tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kuzu, FOX TV'de kendisiyle ilgili yapılan haberlere tepki göstererek, Fatih Portakal'ı hedef aldı.

"Yaptığın yayıncılık değil tetikçiliktir"

Portakal'ı 'tetikçilik' yapmakla suçlayan Kuzu şu ifadelere yer verdi;

Fatih Portakal, aynı haberi ısıtıp ısıtıp hergün vermenin mantığı nedir? Böyle yayıncılık olur mu?Burhan Kuzu’ya saldırıp prim yapmayı mı amaçlıyorsun?Hani düne kadar “yargılanıp mahkum olmadıkça kimse suçlu sayılmaz”derdiniz;ne değişti?Yaptığın yayıncılık değil tetikçiliktir. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) February 14, 2020

Fatih Portakal, aynı haberi ısıtıp ısıtıp her gün vermenin mantığı nedir? Böyle yayıncılık olur mu? Burhan Kuzu’ya saldırıp prim yapmayı mı amaçlıyorsun? Hani düne kadar 'yargılanıp mahkum olmadıkça kimse suçlu sayılmaz' derdiniz; ne değişti? Yaptığın yayıncılık değil tetikçiliktir.

Ne olmuştu?

6 Nisan 2018’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Zindashti 5 adamıyla birlikte, “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek” ve “FETÖ üyeliği” suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık 6 ay tutuklu kalan Zindashti, gece yarısı kararıyla tahliye edilmişti.

Savcılık tahliyeye itiraz etse de Zindashti ve adamlarına bir daha ulaşılamamıştı.

İddiaya göre; TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, Zindashti’nin tahliyesi için hâkimlere baskı yapmıştı.

Başsavcılık inceleme başlattı

Söz konusu iddialarla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuzu hakkında inceleme başlattı.