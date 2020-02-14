Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında bomba iddia kayınpederi yazıp sildi

ADALAR Belediye Başkanı Erdem Gül’ün metresi olduğu ve eşinden boşanacağı iddia edildi. Bu iddiayı dile getiren ise eşinin babası Hüseyin Işık oldu. Kayınpederin yazıp sildiği mesaj zehir zemberekti.

CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Gazeteci kökenli bir siyasetçi olan Erdem Gül, MİT Tırları soruşturmasında Can Dündar ile birlikte bir süre cezaevinde yatmıştı. Erdem Gül’ün Ankara’da yaşayan kayınpederi Hüseyin Işık’a ait Facebook sayfasında yapılan ve ardından silinen paylaşımda Erdem Gül hakkında birbirinden çarpıcı açıklamalar yer aldı.

Eşinden boşanmak istiyor

Kayınpeder Hüseyin Işık tarafından önce paylaşılıp ardından da silinen o paylaşımda, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün metres tuttuğu, bu sebeple eşiyle ve çocuklarıyla ilgilenmediği ve eşi Aslı Gül’den boşanmak istediği iddia edildi.

Erdem Gül'ü cezaevi çıkışında eşi Aslı Gül ve çocukları böyle karşılamıştı.

Yolsuzluk suçlaması yapıldı

Erdem Gül’ün çocuklarının, evinin ve metresi için tuttuğu evin kirasını ödemeye aldığı maaşın yetmeyeceği iddia edilen paylaşımda, ihale yolsuzluğu iddialarında bulunuldu. İşte kayınpeder Hüseyin Işık’ın o paylaşımda yer alan ifadelerin tamamı:

İşte o paylaşım…

Ada halkına özür borcum var: Belediye seçimlerinde damadım olan Erdem Gül’e destek istememden dolayı.

Derler ya: Vefasız, ahlaksız insan ya para ya da mevki sahibi olunca sekreteri veya dışardan metres bulur, eşi, çocuklarını bile unutur boşanma istermiş. Belediye görevlerini başarmış sıra metresle gönül eğlendirmeye gelmiş.

İşte başkanınızın yaptığı bu.

Bir de boşanınca çocukların masraflarını karşılayacağım diyor.

Çocuklar özel okulda aylık 15-20 bin TL masrafları var. Aldığın 9-10 bin TL aylık içkilerinize mi, metresine mi, tuttuğun evin ve adadaki evin, kendinizin giderlerini mi karşılayacaksın acaba. Yoksa:

Ada gazetesinde yazıldığı gibi önce 15 milyona yapılmak istenen sonra adalıların itirazı üzerine 2 milyona indirilen kirama ihalesinde görüldüğü gibi mi karşılayacak acaba.”