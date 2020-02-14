Devlet Bahçeli'nin İdlib şehitleri sonrası sözlerine Moskova'dan yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İdlib'te verdiğimiz şehitler sonrası "Rusya iyi niyetli değildir. Hükümetin Rusya ile ilişkileri gözden geçirmelidir. Şehitlerimizin vebali Rusya'nın omuzlarındadır.'' sözlerine Rusya'dan yanıt geldi. Açıklamada, "Provokatif yorumlardan kaçınılmalı" denildi.

Rusya'dan MHP lideri Bahçeli'nin sert sözlerine son dakika yanıt geldi. Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Devlet Bahçeli, Türk askerlerinin ölümünden Rusya ve Suriye hükümetini sorumlu tuttu ve ülkesinin yönetimini Türk-Rus ilişkilerini radikal bir şekilde değiştirme çağrısı yaptı" denilen açıklamada, "Suriye'nin kuzeybatısında gergin durum içerisinde, herkesin itidalli olması gerektiğine, dahası Suriye konusunda ülkelerimiz arasında yapıcı diyaloğa katkı sağlamayacak provokatif yorumlardan kaçınması gerektiğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Bu sözleri kabul edilemez buluyoruz''

Rus Dışişleri'nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi;

"Trajik olayları iç politik tartışmalarda puan kazanmak için kullanmayı kabul edilemez buluyoruz"

"Türkiye ile temas halindeyiz''

Açıklamada, "Ankara'daki yetkililerle Astana formatı çerçevesinde yakın temas içinde bulunuyoruz. İdlib'deki durumu istikrara kavuşturmak için Soçi mutabakatının kapsamlı bir şekilde uygulanmasını savunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bahçeli ne demişti? Bahçeli Salı günü yaptığı açıklamada, "Zalimler kana doymamış ve bir kez daha evlatlarımıza kastetmiştir. Artık buna tahammül edecek sabrımız kalmamıştır. Türk milletinin sabrını sınamaya çalışanlar tarihin her döneminde ağır bedeller ödemiştir. Esed katildir, gayri meşrudur. Husumetin kaynağı Esed'dir. Rusya iyi niyetli değildir. Hükümetin Rusya ile ilişkileri gözden geçirmesi samimi dileğimizdir. Şehitlerimizin vebali Rusya'nın omuzlarındadır. Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı. Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun zalim Esed. Esed'in defterini dürmek varken temas önerisinde olanlar cinayete ve ihanete ortaktır" demişti.

Kaynak: Habertürk