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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! Hizmet ihracatında rekor kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" açıklaması yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık." ifadesini kullandı. Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hizmet ihracatında elde edilen başarıyı sürdürdüklerine dikkati çekti.     

Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdikleri destek ve bu alanda yürüttükleri çalışmaların, etkili şekilde devam edeceğinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:     

"2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Ayrıca, hizmetler dengesi 31,5 milyar dolar fazla vererek, cari işlemler dengesine de olumlu yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Hizmet ihracatçılarımızın gayretleri ve dünyanın dört bir yanına ulaşan hizmetlerimiz sayesinde, bu alanda daha nice rekorların kırılacağına olan inancımız tamdır."   

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