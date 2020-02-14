'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasında tansiyon yükseliyor! Kılıçdaroğlu da harekete geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ'nün siyasi ayağı" polemiği nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün "FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır" sözleri nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Karşılıklı polemik devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu da "FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'dur" sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açıyor.

"FETÖ’nün siyasi ayağı" tartışması

Salı günkü grup toplantısında FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmalarıyla ilgili partililere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

-Devletin kozmik odasını FETÖ unsurlarına kim açtı? Bir kişinin talimatı ile açıldı; Recep Tayyip Erdoğan. Devletin namusunu terör unsurlarına açan FETÖ’nün siyasi ayağıdır! Devletin sırlarını, kozmik odayı bir talimatla açtırmak vatan hainliği değil midir? FETÖ’nün siyasi ayağı aynı zamanda BOP’un Eşbaşkanı olan kişidir.

Bu sözler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yargıya başvurmuş Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Erdoğan’ın açıklamalarına dava

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise iddialarına bir gün sonra grup toplantısında yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sözlerine karşı bugün yargı yoluna gidiyor:

-Bu şahıs son günlerde FETÖ’nün siyasi ayağı diye esip gürlemeye başladı. Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. FETÖ’nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi ve ekibidir.

-FETÖ’yü suç örgütü olarak ilan eden ve o MGK kararının altında imzası olan benim. Baykal’ın yerine Kılıçdaroğlu’nun gelmesiyle CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Seni oraya getiren FETÖ. Baykal’a kaset kumpasının savcısı FETÖ’den ihraç edildi.