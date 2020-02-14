DEAŞ'lı teröristler 'Kartal ve kelebek' emojili şifre kullanmış
MERSİN'de terör örgütü DEAŞ mensubu Kuteybe Hammet hakkında hazırlanan iddianamede ilginç detaylar ortaya çıktı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan Kuteybe Hammet hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün yapısıyla ilgili önemli bilgilerin yanı sıra şüphelinin örgüt mensuplarıyla yaptığı yazışmalarda "ortamın güvenli olduğunu" anlatmak için şifre olarak "kartal" ve "kelebek" emojileri kullandığı vurgulandı.
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