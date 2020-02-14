DEAŞ'lı teröristler 'Kartal ve kelebek' emojili şifre kullanmış

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan Kuteybe Hammet hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün yapısıyla ilgili önemli bilgilerin yanı sıra şüphelinin örgüt mensuplarıyla yaptığı yazışmalarda "ortamın güvenli olduğunu" anlatmak için şifre olarak "kartal" ve "kelebek" emojileri kullandığı vurgulandı.