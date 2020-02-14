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Karantinada çok ilginç tesadüf yıllar sonra doğduğu odada kaldı

ANKARA'da koronavirüs karantinasında tutulan 42 kişi 14 günlük sürenin ardından karantinadan çıktı. Karantinada kalanlardan Burcu Öner’in çıkışta anlattığı tesadüf ise herkesi şaşkına çevirdi.

Çin’den geldikten sonra Ankara'da 14 gün karantinada tutulan vatandaşlar, hastaneden ayrılırken yaşadıklarını kameralara anlattılar. KArantinada kalanlardan Burcu Öner'in doğduğu hastanede, dünyaya gözlerini açtığı odada karantina altında tutulduğu ortaya çıktı. Burcu Öner, hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, yaşadığı çok güzel tesadüfü şöyle özetledi:

Karantinada beklemediğimiz sürprizler yapıldı

Şu anda 15 günümüzü tamamladık, harika bir süreçti. Beklemediğimiz sürprizler de yapıldı; doğum günü sürprizi gibi. Devletimize ve sağlık bakanımıza teşekkür ediyorum.

Wuhan'da İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum

Ben şu anda Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum. Hepimiz Wuhan'dan geldik. Wuhan'da ben İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Ama şu andan itibaren pek mümkün görünmüyor.

Doğduğum odada karantinada kaldım

Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem "ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti.

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