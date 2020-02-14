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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu Ankara'da koronavirüs karantinası sona erdi

Koronavirüs ile ilgili son dakika açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da gözetim altındaki 42 kişinin taburcu edildiğini duyurdu.

14 günlük karantina süresi biten 42 vatandaş hakkında önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen yolcuların tahlil sonuçlarında virüs çıkmadığını belirtti.

Bakan Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Normal hayatlarına devam edecekler"

14 günlük zaman dilimde hastalık bulgusu yoktu. İlk günden itibaren 3 günlük aldığımız tetkitlerde bir bulguya rastlanmadı. Bugün çıkan sonuçların negatif olduğu yani coronavirüse rastlanmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 42 yolculardı. Ben kendileri ile bütün vatandaşlarımızla görüştüm. 5 tane de çocuğumuz vardı. Bundan sonraki süreçte de normal hayatlarına devam edecekler. Yurt dışında olan vatandaşlarımız 1 gün daha kalmak istediklerini belirtti.

Tahliyesini bu çerçevede yapan tek ülke olduğumuz özellikle belli etmek istiyorum. 

10 bin kit talebi

Bu süreçte kitler DSÖ doğrultusunda üretiliyor. Bir ülkeden 10 bin talebi bulunuyor. Bu kit 90 ila 120 dakika arasında sonuç verebiliyor. Almanya'da ve Fransa'da bulunan kitlerin 3 saati buluyor bu süre. Önümüzdeki günlerde de yurtdışına talebi karşılamak üzere yapılmış olacak. Kırgızistan ve Özbekistan bizden kit istedi. Türkiye'de kit üretiminde sorun olmayacağını söyleyebiliriz.

42 kişi bugün itibariyle tahliye oldu

İçeride sağlık personeli dahil 61 kişi bulunuyor. 42 kişi bugün itibariyle tahliye oldu. Yabancı vatandaşlar ise birgün daha kalarak yarın ülkelerine dönecekler. Hastane ise kapatılmayacak bir enfeksiyon hastanesi olarak kullanılacağını söyleyebiliriz. 

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