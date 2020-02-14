HABER /  FENERBAHÇE
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler

Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanında

Son iki lig maçında 5 puan kaybeden sarı-lacivertliler, başkent deplasmanında. Son iki lig maçında 5 puan kaybeden sarı-lacivertliler, başkentte galibiyet arayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçını, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'deki son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ankara'da tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, son iki maçında ise Trabzonspor'a (1-2) kaybedip, Aytemiz Alanyaspor'la (1-1) berabere kaldı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıktığı 2 maçta 4 puan alan MKE Ankaragücü ise 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de tek eksik Rodriguez
Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlıktan dönmesiyle sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçına eksiksiz hazırlanma fırsatı bulmuştu ancak Rodriguez'in sakatlığı canları sıktı. Rodriguez, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Derbi öncesi 3 isim ceza sınırında
Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Luis Gustavo, Vedat Muric ve Altay Bayındır, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve derbide forma giyemeyecekler.

Deplasmanda 18 puan yitirdi
Fenerbahçe'nin bu sezonki deplasman performansı iç açıcı değil.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 11 dış saha maçında 4 galibiyet alabilen  sarı-lacivertliler, 3 kez berabere kalıp, 4 kez de yenildi.

Bu sezon toplam 25 puan yitiren sarı-lacivertliler, bu kayıpların 18'ini deplasmanda yaşadı.

SON DAKİKA HABERLERİ
7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili soruşturma sonlandı 34 şüpheli için istenen cezalar
Ahmet Davutoğlu'ndan tepki çekecek Suriye açıklaması
 İlker Başbuğ Uğur Dündar'a konuştu ve amacının ne olduğunu açıkladı
Dilipak: AK Parti teşkilatları himmet toplanan Pensilvanya'ya gideceklerin belirlendiği yerdi
Erdoğan'dan Pakistan Parlamentosu'nda önemli açıklamalar! Sözde "Barış planına" ateş püskürdü
ABD Türk şirketini kara listeye aldı! Yaptırım uygulanacak sebebi şaşırttı
ÖNCEKİ HABERLER
Aziz Valentine kimdir? Sevgililer günü tarihçesi
Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Boston Celtics uzatmalarda kazandı
Cumhurbaşkanlığı çalışma başlattı yeni basın hukuku belgesi geliyor
Mesut Can Tomay kimdir yaşı kaç aslen nereli çıktı
Erdoğan Uludağ kimdir? Herkese para dağıtıyor Hızır diye anılıyordu
Yorumlar