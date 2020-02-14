HABER /  POLİTİKA
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Ahmet Davutoğlu'ndan tepki çekecek Suriye açıklaması

Suriye'de kritik gelişmeler yaşanırken Dışişleri Bakanlığı döneminde Esad yönetimine ömür biçen Ahmet Davutoğlu'ndan tepki çekecek bir yorum geldi. Davutoğlu bugünlerde diplomaside dikkatli konuşulması gerektiğini istiyor.

Suriye'de Esad rejiminin Türk askerlerini hedef almaya başlamasının ardından Türkiye harekete geçti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte, sınıra askeri sevkiyatlar hızlandı. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi ve herhangi bir saldırı olması durumunda rejim güçlerinin her yerde hedef alınacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Türkiye'nin Şam'a girme planları yapması gerektiğini dile getirdi. Suriye'de yaşanan gerilime ilişkin bir açıklama da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Esad'a ömür biçen kendisiydi

Dışişleri Bakanlığı döneminde Esad yönetimine ömür biçen Davutoğlu, yaptığı son açıklamada soğukkanlılık çağrısında bulundu.

Diplomaside dikkatli konuşmak gerekiyor

Ahmet Davutoğlu, "Suriye'de çok sayıda insan Türkiye'ye güvenerek İdlib'e geldi. Türkiye, Suriye mevzusunda soğukkanlı olmalıdır. Diplomaside dikkatli konuşmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
 İlker Başbuğ Uğur Dündar'a konuştu ve amacının ne olduğunu açıkladı
Dilipak: AK Parti teşkilatları himmet toplanan Pensilvanya'ya gideceklerin belirlendiği yerdi
Erdoğan'dan Pakistan Parlamentosu'nda önemli açıklamalar! Sözde "Barış planına" ateş püskürdü
ABD Türk şirketini kara listeye aldı! Yaptırım uygulanacak sebebi şaşırttı
Koronavirüs salgınında can kaybı 1381’e yükseldi cesetler yakılıyor
MHP'den CHP'ye ikinci dosya hazırlığı işte hedefteki vekiller
ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü mafya lideri Yakup Süt İstanbul'da yakalandı!
Adem Büyük Falcao'yu solladı! Kazançlarında uçurum var
Erdoğan Uludağ kimdir iş adamı Erdoğan Uludağ eşi ve çocukları kimdir
Milli Eğitim Bakanlığı hacker öğrenciler arıyor ödülü bilgisayar
Hüseyin Çimşir'den Sörloth yorumu
Okullar ne zaman yaz tatili oluyor 2020 yaz tatili kısaldı mı?
Yorumlar 1 yorum