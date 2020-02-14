Ahmet Davutoğlu'ndan tepki çekecek Suriye açıklaması

Suriye'de kritik gelişmeler yaşanırken Dışişleri Bakanlığı döneminde Esad yönetimine ömür biçen Ahmet Davutoğlu'ndan tepki çekecek bir yorum geldi. Davutoğlu bugünlerde diplomaside dikkatli konuşulması gerektiğini istiyor.

Suriye'de Esad rejiminin Türk askerlerini hedef almaya başlamasının ardından Türkiye harekete geçti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte, sınıra askeri sevkiyatlar hızlandı. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi ve herhangi bir saldırı olması durumunda rejim güçlerinin her yerde hedef alınacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Türkiye'nin Şam'a girme planları yapması gerektiğini dile getirdi. Suriye'de yaşanan gerilime ilişkin bir açıklama da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Esad'a ömür biçen kendisiydi

Dışişleri Bakanlığı döneminde Esad yönetimine ömür biçen Davutoğlu, yaptığı son açıklamada soğukkanlılık çağrısında bulundu.

Diplomaside dikkatli konuşmak gerekiyor

Ahmet Davutoğlu, "Suriye'de çok sayıda insan Türkiye'ye güvenerek İdlib'e geldi. Türkiye, Suriye mevzusunda soğukkanlı olmalıdır. Diplomaside dikkatli konuşmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.