Erdoğan Uludağ kimdir iş adamı Erdoğan Uludağ eşi ve çocukları kimdir

İl il gezerek yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eden, bakkallardaki veresiye defterleri tek kalemle kapatan ve yerli Robin Hood diye adlandırılan yardımsever Erdoğan Uludağ çıktı. Peki hızır gibi yetişen Erdoğan Uludağ kimdir, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

Erdoğan Uludağ kimdir, aslen nereli ve Erdoğan Uludağ ne iş yapıyor araştırmaları günün konusu oldu. Yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eden, gecekondulara içinde bin lira olan yardım zarfları dağıtan ve bakkallardaki veresiye defterlerini sıfırlayan hayırsever Erdoğan Uludağ çıktı. Modern Robin Hood olarak ünlenen Erdoğan Uludağ'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Erdoğan Uludağ kimdir, eşi Vildan Uludağ ve oğlu Yiğit Uludağ kimdir?

Kimi ona hızır dedi kimin modern Robin Hood benzetmesi yaptı. Herkesin merakını cezbeden esrarengiz hayır severin ismi Erdoğan Uludağ... Tekstil sektöründe iş yapıyor. Bir iş adamı... 43 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor.

Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Platformu ile birlikte bir çok projede yer aldı.

Gerçek ismini bilmiyorlar

Borç defterlerindeki hesaplarını kapattığı bakkallarla, borçlarını ödediği ailelerin kendisini gerçek ismiyle tanımadığını söyleyen Erdoğan Uludağ, Sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Platformu ile tanıştıktan sonra ismini açıklamaya karar verdiğini söyledi.

Haluk Levent: Sen bunu saklarsan insanlar seni örnek alamaz

Erdoğan Uludağ, "Yaptığım yardımlar iki yıl öncesine kadar bende saklıydı. Ancak Haluk Levent ile tanıştıktan sonra kendisi bana 'Bir dakika bu böyle olmaz. Sen bunu saklarsan insanlar seni örnek alamaz. Gençler seni rol modeli alamazlar" dedi. Şu ana kadar ne kadar yardımda bulunduğunu bilmediğini de söyleyen Uludağ, başka Robin Hood'ların da olduğunu kaydetti.