MHP'den CHP'ye ikinci dosya hazırlığı işte hedefteki vekiller

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan MHP yönetimi, bu kez de terörist cenazelerine katılan CHP'li vekiller için dosya hazırlığına başladı.

CHP İLE MHP arasındaki gerilim artıyor. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarında karşı karşıya kalan iki parti arasında yeni bir kriz başlığı daha eklendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamalardan yola çıkarak bir dosya hazırlayan ve “terör örgütü propagandası yapmak” başta olmak üzere 7 başlık altında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan MHP, şimdi de CHP’li milletvekillerinin eylemlerini mercek altına alıyor.

6 CHP'li vekile 'terör' dosyası hazırlanıyor

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre; MHP’de, CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Ali Şeker, Gamze Akkuş İlgezdi’nin de aralarında bulunduğu milletvekillerinin “KCK, PKK ve DHKP-C’li teröristlerin cenazesine katılmaları, terör örgütlerine destek veren açıklamalarda bulunmaları” gibi gerekçelerle “dosya” hazırlanıyor. Dosyada “partinin HDP ilişkisinin de ele alınacağı” kaydediliyor.

Bylockçu vekiller listesini açıklamadı

Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından kullanılan şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 120-180 milletvekili listesini açıklayacağı beyanında bulunmuş ancak açıklamamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun terör suçlarından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki övgüsü ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye ilişkin "PKK, PYD, YPG ayrıdır" ve "YPG kendi vatanını koruyan çocuklardır, oluşumdur" şeklindeki sözleri için de suç duyurusunda bulunulmuştu.