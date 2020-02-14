Fenerbahçe Ozan Tufan'ın serbest kalma bedelini belirledi

Fenerbahçe Kulübü, İngilizlerin peşinde olduğu Ozan Tufan'ın bonservis bedelini belirledi.

Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor'da Sergen Yalçın'ın adam ettiği ve yeniden futbola döndürdüğü Ozan Tufan'ın serbest kalma bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi.

Gönderilmesi gündemdeydi

Bir dönem kulüpten gönderilmesi gündeme gelen, Crystal Palace'ın da kapısından son anda dönen 24 yaşındaki orta saha yıldızlaşmasının ardından gerçek değerini buldu.





Fenerbahçe'ye borcunu ödemek istiyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda birçok kulübün yakından izleyeceği Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye olan borcunu ödemek istediğini Başkan Ali Koç'a iletti.





“Avrupa'ya gidersen gurur duyarız''

Ozan'ın sözleşme yenileme görüşmelerinde “Fenerbahçe'ye borcum var. Bu borcu ödemem gerekiyor. Beni isteyen kulüp ciddi bir bonservis bedeli öder” ifadelerini kullanmıştı. Koç ise oyuncusuna, “Avrupa'ya gidersen gurur duyarız” yanıtını vermişti.