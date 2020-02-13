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Çığ nedeniyle Kayseri yolu ulaşıma kapandı

Kayseri-Kahramanmaraş karayolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda çığ düşmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor. 

Sarız ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Bostanlı mevkisinde çığ düştü. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan olmadığı belirtildi. 

Karayolları ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. 

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