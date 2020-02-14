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Başkan Erdoğan ülkede manşetleri süsledi

Pakistan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sayfalarında geniş yer ayırdı. Ülkenin yüksek trajlı gazetelerinden Daily Ittehad, ziyarete özel ek çıkardı.

Pakistan’nın yüksek trajlı gazetelerinden Daily Ittehad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslamabad’a gelişini Türkçe "İslam dünyasının lideri Pakistan’a hoş geldin" ifadeleri ile okuyucularına duyurdu.

Gazete, Erdoğan’ın Pakistan ziyareti için özel ek çıkardı. Gazetenin ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük bir fotoğrafı kullanıldı. Fotoğrafın arka planında Sultanahmet Camii ile İslamabad’ın simgelerinden Faysal Camii’ne yer verildi.

'Samimi ve yardımsever bir lider'

İngilizce ve Urduca olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan övgü ile bahsedildi. Erdoğan’ın “samimi ve yardımsever bir lider” olduğu belirtildi. Ziyaretin, Türkiye ve Pakistan ilişkileri açısından önemi vurgulandı.

Daily Ittihad’ın son sayfasında ise, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile yapılan röportaja yer verildi. Röportaj’da, Pakistan'da terör örgütü FETÖ'den temizlenerek Maarif Vakfına devredilen okullardaki başarı ve bunun ülke gelişimine olumlu etkisi anlatıldı.

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