HABER /  GÜNCEL
ADV Tüm bebek bakım ve temizlik ürünlerinde indirim
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler

"Hurda" yüklü denilen konteynerden çıktı! 5 milyon değerinde!

ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda içerisinde hurda araç parçalarının olduğu belirtilen konteynerlerde yapılan aramalarda yaklaşık 5 milyon değerinde 400 adet otomobil motoru ve şanzıman ele geçirildi.

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, limanda gemi ile gelen eşyaları kontrol eden Kocaeli Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan “X-ray” taramalarında, içerisinde hurda araç malzemeleri olduğu belirtilen konteynerlerde araç motorlarının olduğu tespit edildi. Ekipler daha sonra belirlenen konteynerleri açtı. Konteyerlerde yapılan aramalarda yaklaşık 5 milyon değerinde 400 adet otomobil motoru ve şanzıman ele geçirildi. Kocaeli Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan motorlara el konuldu.

Araç motorlarını kaçak yollarla ülkeye sokmaya çalışan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kocaeli Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli’de yapılan kontrollerde 2020 yılı içerisinde 20 milyon TL değerinde ürün ele geçirildiği kaydedildi.

Hurda yüklü denilen konteynerden çıktı 5 milyon değerinde

SON DAKİKA HABERLERİ
PFDK'dan Sörloth'a 2 maç men cezası
İstanbul Maçka Parkı'ndaki kıyafet tartışmasında karar çıktı
Varank'dan 'yerli otomobil' açıklaması: En az 10 ülkeden bayilikle ilgili irtibata geçtiler
CHP'li Yalova Belediyesi Başkan Yardımcısı yolsuzluk suçlamasından tutuklandı
Sergen Yalçın'dan yönetime talimat: Kadroda tutalım
Suriye Parlamentosu'ndan kriz çıkaracak hamle! 'Ermeni Soykırımı' tasarısını kabul etti
ÖNCEKİ HABERLER
Borsa günü yükselişle tamamladı
İBB, Kanal İstanbul'a karşı harekete geçti
BB Erzurumspor Trabzonspor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Yüzde 35'lik zam sonrası Büyükada'da Adakart kuyruğu oluştu
Japonya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
İzmir Buca'da 16 yaşındaki genç ağabeyini öldürdü sebep şiddet görme
Yorumlar