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Adalar'da elektrikli taşımayı İETT yapacak

Anadolu Ajansı
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, ruam hastalığı sonrası atlı faytonların kaldırılmasının ardından, Adalar'da elektrikli taşıma işini İETT'nin yapmasına karar verdi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan İBB Meclisi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 'Adalar'da elektrikli araçlarla taşımacılık yapılması' hakkındaki talebini ele aldı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, UKOME kararı çerçevesinde Adalar'da elektrikli araçlarla taşıma işinin araç başına yıllık bin 250 lira bedelle İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'ye verilmesini talep etti.

Hukuk-Ulaşım ve Trafik Komisyonları müşterek raporunda ise elektrikli taşımacılığın İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'ye devri talebini reddedilerek, işin İstanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) tarafından yapılmasının uygun olduğu belirtildi.

Mecliste yapılan oylamada komisyon kararı oy birliğiyle kabul edildi.

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