Yüzde 35'lik zam sonrası Büyükada'da Adakart kuyruğu oluştu

İBB'nin aldığı zam kararı sonrası vatandaşlar Adakart almak için Büyükada vapur iskelesindeki kart başvuru merkezi önünde kuyruk oluşturdu.

İstanbul'da ulaşımda en büyük zam İBB'ye bağlı Şehir Hatları AŞ.'nin Adalar Hattı'nda oldu. Şehir Hatları Adalar Hattı'nda tam ücret tarifesi 5.20 liradan 10 liraya, indirimli öğretmen tarifesi 2.10 liradan 7 liraya, öğrenci tarifesi ise 1.20 liradan 5 liraya yükseldi. Adalar'da aylık abonman kartta ise tek yön tarifesi 3 basımdan 4'e çıkarıldı.

Uzun kuyruklar oluştu

Adalar'da ikamet eden veya iş yeri bulunup belgesi olanlar Adakart alarak 6 liraya seyahat edebiliyor. Zam kararı sonrası sabahın erken saatlerinden itibaren Adakart almak isteyen vatandaşlar Büyükada'daki başvuru merkezi önünde kuyruk oluşturdu.

Nasıl alınıyor şartlar neler?

Kart almak isteyenler öncesinde belirlenen bankaya giderek 80 TL kart ücreti yatırıyor. İskelede, başvuru bilgilerinin doğruluğu teyit edilerek dekont, ikametgah belgesi teslim alınıp, başvuru sahibine Adakart başvuru uygunluk formu imzalatılarak kart teslim ediliyor. Verilen kartların geçerlilik süresinin başvuru tarihinden itibaren 1 yıl olduğu öğrenildi.