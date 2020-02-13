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CHP'li Yalova Belediyesi Başkan Yardımcısı yolsuzluk suçlamasından tutuklandı

Gündeme oturan Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması ile ilgili Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandığı bildirildi.

CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması ile ilgili son dakika gelişmesi var..  Başkan Yardımcısı Halit Güleç hakkında tutuklama kararı çıktı.

Neler olmuştu?

Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan evli ve 2 çocuk babası Reşat Ergin, belediyenin kasasındaki 22 milyon lirayı zimmetine geçirip kaçtı.

Belediyenin banka hesaplarını inceleyen yetkililer, Reşat Ergin'in paravan bir şirkete belli aralıklarla para aktardığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, olayla ilgili emniyet ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

3 kişi tutuklanmıştı 

Yapılan soruşturma kapsamında Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı Reşat Elgin yakalandı. Sorgulanarak "zimmet ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan Reşat Ergin ve Şenay Reyhan Kaş tutuklandı.

Daha önce müteahhit Bekir B.'nin cezaevine konulduğu soruşturmada, tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Belediye Başkan Yardımcısı da tutuklandı

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç hakkında da karar çıktı.

CHP'li başkan yardımcısı Güleç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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