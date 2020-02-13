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Darbeci General Hafter Trablus'u vurdu! Ölü ve yaralılar var

Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'un farklı bölgelerine gerçekleştirdiği füze saldırısında 1 kadın hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

Hafter, başkent Trablusgarp'taki sivil yerleşim alanlarına roket saldırısı düzenledi. Trabus'a düzenlenen roket saldırısı sonucu 1 kadın, 3 kişi yaralandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin medya danışmanı yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki El Hadba yerleşim bölgesine gerçekleştirdiği füze saldırısında 1 kadının hayatını kaybettiğini, 3 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Hafter güçleri, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı da hedef aldı. Saldırı nedeniyle havalimanındaki uçuşlar askıya alınırken, yolcular ve çalışanlar büyük panik yaşadı.

Öte yandan Trablus'un güneyinde Hafter güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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