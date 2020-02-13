Azerbaycan Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı

Azerbaycan Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın görevine son verdiği Abdullah Avcı'nın teknik direktör adayları içerisinde yer aldığını açıkladı.

Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı'nın ismi Azerbaycan Milli Takım teknik direktörlüğü için geçiyordu. Resmi açıklama Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan geldi yapılan açıklamada "Abdullah Avcı teknik direktör adaylarımız içerisinde yer alıyor" denildi.

'Gizli Sefer' ibaresi

Azerbaycan merkezli Sportinfo haber sitesinde, 'Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticileri, milli takımın yeni teknik direktörü için ona gitti' başlığıyla ve federasyon asbaşkanı Elhan Mammadov'un Avcı ile olan fotoğrafıyla yayınlanan haberde 'Gizli Sefer' ibaresi kullanılmıştı.

Avcı ile görüşmeye geldi

Azerbaycan Futbol Federasyonu asbaşkanları Mammadov ve Sadıkov'un Türkiye'ye, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile görüşmeye geldikleri bildirilmişti.

11 galibiyet, 3 beraberlik 13 yenilgi

Kısa süre önce Beşiktaş ile yolları ayrılan Abdullah Avcı daha önce A Milli Takım'ı da çalıştırmıştı. Beşiktaş'ın başında bu sezon 27 maça çıkan Abdullah Avcı 11 galibiyet, 3 beraberlik 13 de yenilgi almıştı.