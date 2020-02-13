İş Bankası hisseleri kimin? CHP'nin İşbankası hisseleri ne kadar Atatürk'ün vasiyeti

İş Bankası CHP hisseleri ile yine gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İş Bankası'ndaki Atatürk'ün mirası olan CHP hisselerinin hazineye devrini istedi. Peki İş Bankası hisseleri kimin Atatürk hisselerinin parasını kim alıyor?

İş Bankası 'hisselerin devri' için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla bir kez daha gündemde. Erdoğan CHP'nin elindeki bu hisselerin hazineye devri için talimat verdi. CHP İş Bankası'ndan para almadığını sadece Atatürk'ün hisseleri için temsilci bulundurduğunu söylüyor.

Peki İş Bankası hisseleri kime ait, ortaklık yapısı nasıl, CHP'yi yönetimde temsil eden üyeleri kimler, parayı kim alıyor?

Önce İş Bankası ortakları hakkında bilgi verelim. Bankanın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre İş Bankası'nın hisselerinin ortaklarına dağılımı şu şekilde:

• İş Bankası Munzam Sandık Vakfı: %40,12

• Atatürk Hisseleri: %28,09

• Halka açık pay: %31,79

İş Bankası ne zaman kim tarafından kuruldu?

İş Bankası 1924 yılında Ankara'da kurulmuştur. İş Bankası kuruluşundan beri halka açık bir şirket yapısına sahip. Peki bankanın yüzde 40.12'sine sahip olan İş Bankası Munzam Sandığı neyin nesi? Bankanın resmi sitesindeki bilgiye göre Munzam Sandığı, İş Bankası çalışanları ve emeklilerinin ortak olduğu bir kurum. Munzam sandığı ve Halka açık pay ile birlikte İş Bankası kolektif sermayeye dayanan ve Türkiye'de benzeri olmayan bir ortaklık yapısına sahip.

İŞ Bankası'ndaki Atatürk hisseleri

İş Bankası'ndaki Atatürk'ün hisseleri yüzde 28.09 oranında. Atatürk'ün vasiyeti gereğince hisselerin temsili Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 1980 darbesinden sonra Kenan Evren, bu hisseleri hazineye devrettirmişti. Ancak CHP dava açıp hisseleri geri almıştı.

İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerinin geliri kime gidiyor?

İş Bankası'nda Atatürk’e ait hisselerin geliri CHP'ye verilmiyor. Atatürk'ün vasiyeti doğrultusunda bu hisselerin temettü gelirleri Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na aktarılıyor.

Hazine'nin İş Bankası'ndaki payı ne oldu?

İş Bankası ortaklık yapısında hazinenin de payı vardı. Mayıs 1998'de T.C. Hazinesi'nin İş Bankası'ndaki %12,3 oranındaki payı, halka arz işlemi ile yerli ve yabancı yatırımcılara sunuldu. Bu hisseler bugün Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

İş Bankası'nın değeri ne kadar?

İş Bankası'nın 30.06.2018 tarihi itibarıyla piyasa değeri 25.700.569.000 TL'dir.



İş Bankası Yönetim Kurulu üyeleri kimler? : Ersin Özince Yönetim Kurulu Başkanı. Özince, 28 Ekim 1998 tarihinde İş Bankası’nın 15. Genel Müdürü olarak atandı. İş Bankası yönetiminde CHP'den 3 isim bulunuyor. Geriye kalan isimler Munzam Sandık Vakfı'ndan seçiliyor.



İş Bankası yönetimindeki CHP'liler kimler? : Atatürk adına yönetim kurulunda CHP'den 3 kişi bulunuyor. Bu kişilerden biri kamuouyunca hayli tanıdık. CHP'nin genel başkanlığını da yapmış olan Murat Karayalçın, 31 Mart 2017 tarihinde İş Bankası yönetim kurulu üyeliğine getirildi. İşte İş Bankası'ndaki CHP'liler:



-Rahmi Aşkın Türeli Yönetim Kurulu Üyesi : 2011 yılında CHP İzmir Milletvekili seçilen Rahmi Aşkın Türeli 2015 yılına kadar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Üyelik ve CHP Grubu Sözcülüğü görevlerini üstlendi. Türeli 31 Mart 2017 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine, 4 Nisan 2017 tarihinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyeliğine seçildi.



-Müslim Sarı Yönetim Kurulu Üyesi : 2011 yılında CHP İstanbul Milletvekili seçilen Sayın Müslim Sarı 2015 yılına kadar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görev aldı. Sarı 31 Mart 2017 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine, 4 Nisan 2017 tarihinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyeliğine seçildi.



-Murat Karayalçın Yönetim Kurulu Üyesi : 1993-1995 yılları arasında SHP Genel Başkanı olan Murat Karayalçın, 1995 yılında CHP Samsun Milletvekili seçildi. 2014-2015 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapan Murat Karayalçın, 31 Mart 2017 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.