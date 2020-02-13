Abdurrahman Dilipak'tan CHP'nin İş Bankası hisseleriyle ilgili önerisi olay oldu

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İş Bankası’ndaki CHP hisselerini tekrar gündeme getirmesinin ardından değerlendirmeler yaptı.

"Hisseler devredilirse CHP merkez sola yelken açacak"

İş Bankası'ndaki hisselerin devretmesi halinde CHP'nin normalleşebileceğini öne süren Dilipak, "ortanın solu"ndan "merkez sol"a yelken açacaktır. Bir çok partide taşlar yerinden oynayacak" iddiasında bulundu.

"İş Bankası yükü CHP'nin sırtından alınırsa, CHP yi ele geçirme mücadelesi de hızını kaybeder"

Dilipak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları yazdı:

CHP İş Bankasını bırakmadan bu süreçte tartışmanın odağı olmaktan kurtulamaz. Göreceksiniz CHP bir adım sonra normalleşme yolunda ileri doğru yeni bir adım daha atacak ve "ortanın solu"ndan "merkez sol"a yelken açacaktır. Bir çok partide taşlar yerinden oynayacak.