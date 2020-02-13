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Yüzde 35 zam sonrası İstanbul'da yüzde 50 indirim yapılan şeye bakın!

İSTANBUL'da bir haftadır ulaşıma yapılan kallavi zam haberleriyle gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu Esenler'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın tuvalet ücretlerinde indirime gitti. İndirim oranı da yüzde 50 oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturduktan kısa bir süre sonra, sözleşmesinin bitmesi nedeniyle İBB'ye devri yapılan 15 Temmuz Şehitler Otogarı tuvaletleri ücreti yeni alınan kararla ucuzladı. İBB, tepki çeken ulaşım zamlarının ardından otogarda tuvalet ücretlerini 1 liraya indirdi.

İBB devraldı

Bayrampaşa Otogarı, Esenler Otogarı, Büyük İstanbul Otogarı, 15 Temmuz Şehitler Otogarı isimleri farklı olsa da İstanbul'dan gidenlerin veya İstanbul'a gelenlerin yolunun düştüğü yerdir otogar. Son yıllarda pisliği, alt katlarının güvensiz oluşuyla gündemde olan otogar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimine geçmişti.

Tuvaletler yenilendi

Otogarın en çok şikayet edilen yerlerinden biri de tuvaletleriydi. Pisliği ile şoförlerden yolculara herkesin tepkisini çekiyordu. İBB, bu tuvaletleri yenileyerek adeta baştan yarattı.

Tuvalet ücretlerinde indirim yapıldı 

Daha önce 2 liraya hizmet verilen tuvaletlerde de indirime gidildi. İBB, kendi işlettiği umumi tuvaletlerde olduğu gibi otogardaki tuvaletlere de turnike sistemi koydu ve ücreti 1 liraya indirdi.

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