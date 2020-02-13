HABER /  EKONOMİ
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Altın fiyatları uçuşa geçti! Çeyrek altın 500 lirayı geçti

Kapalıçarşı'da gram altın 306, çeyrek altın 501, Cumhuriyet altını da 2,071 liradan işlem görüyor.

Çin'deki ölümcül koronavirüs salgınında vaka sayısı ve virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısındaki artış, güvenli liman olarak kabul edilen altına olan talebi artırdı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 306,2 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 501 lira

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 0,4 yükselişle 304,6 liradan tamamladı.

Güne de kazançla başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 306,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 501 lira, Cumhuriyet altını da 2.072 liradan satılıyor.

Ölümcül  virüs risk algısını artırıyor

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 1.574 dolardan işlem görüyor. Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklanan verilerin risk algısının artmasına neden olduğunu belirterek, Çin'in Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış olması ve tespit edilen vaka sayısındaki artışın ivme kazanması ile altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini ifade etti.

Jeopolitik gelişmeler etkili

Gram altın tarafında, jeopolitik gelişmelerin yön açısından belirleyici olmasının beklendiğini aktaran analistler, Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğuna işaret etti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.577 ve 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, gram altında ise 310 liranın direnç olarak dikkati çektiğini söyledi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da tramvay seferlerinde arıza! İşe ve okullarına geç kaldılar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
30 bin kişiyi dolandırıp kayıplara karışmıştı! 'İkinci Tosun' Gürcistan'da yakalandı
Coronavirüs yerli otomobili de vurdu! Çin'de yapılacak Mobil Dünya Kongresi iptal
Ölümcül virüs bir günde 242 can aldı! 14 bin 840 vaka daha tespit edildi
FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında Necmettin Erbakan itirafı
İYİ Parti'de şok! Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal istifa etti
İzmir'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı
ÖNCEKİ HABERLER
8 yaşındaki Elifnaz'dan geriye oyuncak ayıcığı kaldı
Chelsea'dan Hakim Ziyech için 45 milyon euro
Encümen-i Daniş üyesi 103 yaşındaki emekli orgeneral Şenocak vefat etti
3 çocuk babasını intihardan emniyet müdürü vazgeçirdi 
Sigaraya zam mı geldi 13 Şubat zam iddiası yayıldı
Lupus nedir Lupus hastalığı belirtileri neler tedavisi mümkün mü?
Yorumlar