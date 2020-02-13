Altın fiyatları uçuşa geçti! Çeyrek altın 500 lirayı geçti

Kapalıçarşı'da gram altın 306, çeyrek altın 501, Cumhuriyet altını da 2,071 liradan işlem görüyor.

Çin'deki ölümcül koronavirüs salgınında vaka sayısı ve virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısındaki artış, güvenli liman olarak kabul edilen altına olan talebi artırdı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 306,2 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 501 lira

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 0,4 yükselişle 304,6 liradan tamamladı.

Güne de kazançla başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 306,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 501 lira, Cumhuriyet altını da 2.072 liradan satılıyor.

Ölümcül virüs risk algısını artırıyor

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 1.574 dolardan işlem görüyor. Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklanan verilerin risk algısının artmasına neden olduğunu belirterek, Çin'in Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış olması ve tespit edilen vaka sayısındaki artışın ivme kazanması ile altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini ifade etti.

Jeopolitik gelişmeler etkili

Gram altın tarafında, jeopolitik gelişmelerin yön açısından belirleyici olmasının beklendiğini aktaran analistler, Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğuna işaret etti.