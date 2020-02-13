Coronavirüs yerli otomobili de vurdu! Çin'de yapılacak Mobil Dünya Kongresi iptal

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı tedirgin eden Koronavirüs ekonomiyi de derinden etkiledi. Bir çok firma Çin'deki üretimini durdururken Mobil Dünya Kongresi de iptal oldu. Kongrenin iptali TOGG'un planlarını da etkiledi.

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa süre yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan MWC 2020’nin iptal edilmesine neden oldu.

MWC 2020'de Turkcell standında sergilenecek olan otomobil de koronavirüs engeline takıldı.

Koronavirüs yüzünden TOGG tarafından yerli otomobilin dünyaya gösterileceği etkinlikte iptal oldu.

Dünyanın önde gelen firmaları iptal etti

MWC 2020 için ilk iptaller teknoloji devlerinden geldi. Nokia, Facebook, Amazon, Vivo, Nvidia gibi şirketler virüsü sebep göstererek etkinliğe katılmama kararı aldı. Bu kararlardan hemen sonra ise fuarın yapılmayacağı açıklandı.

Bu iptal yerli otomobilin dünyaya tanıtım etkinliğinin de iptal olmasına neden oldu. Coronavirüs TOGG tarafından planlanan etkinliği de suya düşürdü.