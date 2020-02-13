Sinan Bolat'tan Galatasaray cevabı!

Bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli milli kaleci Sinan Bolat, Galatasaray sorusuna ''Reddedemeyeceğim bir teklif olursa yurt dışına gidebilirim. Bunu düşüneceğim. Ancak bu teklif çok iyi olmalı" yanıtını verdi.

2014-2015 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli milli kaleci Sinan Bolat, Galatasaray'la ilgili sorulara yanıt verdi.

''Şu anda Belçika'da mutluyum''

Antwerp'de mutlu olduğunu söylenen Sinan Bolat, "Şu anda Belçika'da mutluyum. Burada olmak istiyorum ve kendimi iyi hissediyorum. Tabi ki şu an bunu söylediğim için geleceğin neler göstereceğini bilemeyiz. Söylediğim gibi reddedemeyeceğim bir teklif gelirse neden olmasın. Hiçbir seçeneği gözardı etmiyorum." dedi.

"Ancak bu teklif çok iyi olmalı"

Galatasaray'la ilgili soruya yanıt veren Sinan Bolat, "Eğer reddedemeyeceğim bir teklif olursa yurt dışına gidebilirim. Bunu düşüneceğim. Ancak bu teklif çok iyi olmalı" ifadelerini kullandı.

Belçika'da Antwerp takımının formasını giyen Sinan Bolat, bu sezon ligde 22 maçta oynadı ve kalesinde 26 gol gördü.