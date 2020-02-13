Ahmet Davutoğlu bol keseden salladı Ahmet Zeki Üçok cevabı yapıştırdı

Eski askeri başsavcı Ahmet Zeki Üçok' "Ben başbakan olarak kalsam 15 Temmuz olmazdı" diyen Ahmet Davutoğlu için "Bunlar televizyonlarda maçın ardından konuşan futbol yorumcularına benziyorlar" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu tutabilene aşk olsun. Davutoğlu'nun “Başbakan olarak kalsaydım 15 Temmuz’u planlayanların tümünü YAŞ’ta tasfiye edecektik. Darbe şartları oluşmayacaktı” sözleri tartışılıyor.

Üçok'un benzetmesi cuk oturdu

Görev yaptığı dönemlerde FETÖ'ye karşı verilen mücadelede zaman zaman eleştiri konusu olan Davutoğlu'nun iddiası tepki çekti. FETÖ kumpasından uzun yıllar hapis yatan eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok, Davutoğlu'na yüklendi.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'a konuşan Üçok, “Maç bittikten sonra konuşanlara aklım ermiyor, bol keseden atıyorlar. Bunlar televizyonlarda maçın ardından konuşan futbol yorumcularına benziyorlar” dedi ve sonra YAŞ’ta tasfiyenin nasıl imkânsız olduğunu şöyle anlattı:

YAŞ'ta FETÖ'cü tasfiyesi imkansızdı



“Kimi atıyorsun? Atacağım dediğin adamların hepsi orada. Kimi general, adli müşavir, orgeneral, YAŞ üyesi vs. Düşünün Okan Bato gibi savcılar yazı yazıyorlar, 40 FETÖ’cü komutan ve subayın ismini verip soruşturma açmak için, cevap bile verilmiyor onlara. Sorulduğunda Genelkurmay Başkanı’nın talimatı olduğunu söylüyorlar. Böyle bir süreci başlatamazsın, başlatsan bile YAŞ’a getiremezsin.

Askerî yargı onların elindeydi

Düşünün bu süreci resmî olarak başlatacak kişilerden biri olan Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse, Hukuk İşleri Müdürü de Hayrettin Kaldırımcı. Şimdi ikisi de FETÖ’cülük ve Anayasa’yı ihlalden ağırlaştırılmış müebbet aldılar. Askerî yargı onların elinde. Bunu kimseye, komutanlara kabul ettiremezsin. İradenin tamamı FETÖ’cülerin elindeyken TSK’da tasfiye yapman imkânsızdı. Kimsenin gücü yetmezdi. TSK’da atılma süreçlerini yürüten tüm başkanlıklar FETÖ’cülerin elindeydi. Hükûmet getiremezdi getirse bile yüzlerce generali bir anda atacaksın. Bu mümkün değil, onları general yapanlar bunlar zaten.”

Muhalefet kıyameti koparırdı

Tabii muhalefet de kıyameti koparırdı, başta CHP olmak üzere “TSK’da tasfiye, AKP kendi adamlarını yerleştirmek için Atatürkçü subayları tasfiye ediyor” demeçleri verilir, manşetler atılırdı. Nitekim Muharrem Köse’nin Atatürkçü olduğuna inanılıyordu o dönem. Nitekim Ahmet Zeki Üçok her “TSK’da çok FETÖ’cü var” demesiyle birlikte hakkında dava açılıyordu ve işin ilginç yanı bu davalardan biri hâlâ devam etmekte.