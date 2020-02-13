Adem Büyük: Ben buraya yatmaya gelmedim

Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 9'a çıkarırken ''Ben buraya yatmaya gelmedim. Artık tek bir hedefimiz kaldı; o da lig şampiyonluğu. Onu da 'Mayıslar bizimdir' diyerek kazanacağız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, organizasyona veda etti.

Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere iki kez ağları havalandıran Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 9'a çıkardı.

''Ben buraya yatmaya gelmedim''

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Adem Büyük; daha önce Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında birer kez ağları havalandırmıştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adem Büyük "Burası büyük bir camia. Daha önce de söyledim; ben buraya savaşmaya geldim. 33 yaşına gireceğim. Ben buraya yatmaya gelmedim. Vücudum izin verdiği sürece savaşmaya devam edeceğim. Bana güvenen, bana bu şansı veren başta Fatih Terim'e çok teşekkür ediyorum. Bende emeği çok büyük. Artık tek bir hedefimiz kaldı; o da lig şampiyonluğu. Onu da 'Mayıslar bizimdir' diyerek kazanacağız" dedi.