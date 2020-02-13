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İzmir Buca'da 16 yaşındaki genç ağabeyini öldürdü sebep şiddet görme

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İZMİR'in Buca ilçesinde 16 yaşındaki genç, tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 88 Sokakta bulunan bir ikamette meydana geldi.

Sedat S. ve V.S’nin oturduğu daireden silah seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, polis eşliğinde eve girdiğinde Sedat S.'yi yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Tabanca ile vurulduğu belirlenen Sedat S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından V.S. hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Öte yandan, ticaretle uğraştığı öğrenilen Sedat S.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi

Olayın ardından hızla uzaklaşarak kayıplara karışan V.S’yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, ağabeyi Sedat S. ile aynı evde oturan V.S.'nin zaman zaman memleketi Cizre'ye gidip geldiği bilgisine ulaştı. Kaçabileceği endişesiyle çevre il ve ilçelerin emniyet birimlerine haber verilirken, polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Vedat S., Uşak'ta yakalandı.

Ağabeyinden şiddet gördüğü için cinayet işlemiş

Henüz belirlenemeyen bir nedenle ağabeyi Sedat S.'yi tabanca ile vurarak öldüren V.S., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Soruşturmada V.S.'nin ağabeyi Sedat S.'yi vurduktan sonra, diğer ağabeyi olan M.S.'ye "Ağabeyimi vurdum" diye mesaj attığı öğrenildi. Ayrıca, V.S. ifadesinde, ağabeyi Sedat S.'yi kendisine sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi.

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