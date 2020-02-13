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Son seçim anketi yayınlandı 3 parti baraj altında

İstanbul Ekonomi Araştırma, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" başlıklı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Ankete göre yüzde 10'luk seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçiyor.

İstanbul Ekonomi Araştırma,Türkiye çapında 12 ilde 1537 kişi ile yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.

İYİ Parti-MHP- HDP baraj altında

Araştırma şirketi, vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu sordu. Anket sonucuna göre, AK Parti yüzde 35,9 oy oranını alırken CHP ise 22,7 oy aldı. Ankette İYİ Parti 9.8, MHP 8.3, HDP ise 9.5 oy alarak barajı geçemedi.

Genel Başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı İYİ Parti 3. parti oldu. Ankette 9.8 oy alan İYİ Parti az farkla baraj altında kalıyor.

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