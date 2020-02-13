Esenler'de yarım saat arayla park halindeki iki minibüs yandı

ESENLER'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle önce çöpte çıkan yangın park halinde duran bir minibüse sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olaydan yarım saat sonra yaklaşık 150 metre mesafede park halinde bir servis minibüsünde de yangın çıktı.

İlk yangın Esenler, Nine Hatun Mahallesinde gece saat 23.45 sıralarında çıktı. İddiaya göre 148. Sokak girişinde bulunan çöp konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar da durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın konteynerin yanında park halindeki içinde tekstil geri dönüşüm malzemesi bulunan 34 RV 2686 plakalı minibüse de sirayet etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Çöpte ve minibüsteki yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması da yaptı. Polis ekipleri de olay yerine 'Akrep' diye tabir edilen zırhlı polis aracıyla gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Minibüsün sahibinden de bilgi alan polis ekipleri etrafta güvenlik kamera çalışması yaptı.

150 metre yakınındaki servis minibüsü yandı

İtfaiye ekiplerinin çalışması bitmesiyle polis ekipleri de olay yerinden ayrıldı. Bu sırada polis ekipleri ilk olay yerinin yaklaşık 150 metre yakınında 34 LAV 898 plakalı başka bir servis minibüsünden alevlerin yükseldiğini fark etti. Polis ekipleri tekrar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alev alev yanan servis minibüsüne müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de kundaklama şüphesi üzerine çalışmalarını sürdürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.