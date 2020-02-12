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Ahmet Davutoğlu ve Deniz Baykal bir araya gelecek

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın bir araya geleceği öğrenildi.

Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacağı duyurulan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, siyasilerle temaslarını da hızlandırdı.

Odatv’de yer alan habere göre, Ahmet Davutoğlu yarın eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ziyaret edecek.

Görüşmenin “geçmiş olsun” ziyareti olduğunu söyleyen kaynaklar, görüşme talebinin Davutoğlu’ndan geldiğini kaydetti. Davutoğlu’nun, hastalığı sürecinde Deniz Baykal’ı hastanede ziyaret edemediğini belirterek, ziyaretin bu kapsamda yapılacağını belirttiler.

İlk çıkış geldi

Bir dönem Baykal’ın en yakınındaki isimlerden olan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Davutoğlu’nun ziyaretine tepki gösterdi.

Karaca sosyal medya hesabından yaptığı çıkışta şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Baykal 2017 tarihinde felç geçirmiş.  Aradan yıllar geçmiş.  Davutoğlu, hastanede bir kere ziyaret etmemiş. Aklına ziyaret etmek parti kurunca gelmiş. O süreci yaşayan biri olarak söylüyorum. Samimi tek insan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dı.  Allah ondan razı olsun.”

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