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Artvin'de okullara 2 gün kar tatili

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Artvin'de okullar iki gün süreyle tatil edildi. Artvin Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 ve 14 Şubat tarihlerinde il genelinde eğitime iki gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

ARTVİN'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. 

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği belirtildi. Valilik ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı günlerde izinli sayılacağını açıkladı. 

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