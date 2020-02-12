Sürekli başınız ağrıyorsa sinüzit olabilirsiniz! Ağrıdaki bu belirtilere dikkat edin

Kronik baş ağrısı, burun tıkanıklığı, yüzde tıkanıklık hissi gibi şikayetleriniz varsa sizdeki sorun sinüzit olabilir. Avrasya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, sinüzit hakkında önemli bilgiler verdi.

Sinüzit nedir? : Bebeklikten ergenliğe kadar oluşumlarını tamamlayan ve burun çevresindeki kemiklerin içerisinde yer alan hava boşluklarına sinüs denmektedir. Yanak sinüsleri, alın sinüsleri, gözler arasındaki sinüsler, geniz bölgesindeki sinüsler olmak üzere insan vücudunda 5 çift sinüs

bulunmaktadır. Sinüsler 22-24 yaşları arasında tam olarak şekil almaktadır. Sinüsler mukus oluşturmaya yarayan burun sisteminin bir parçasıdır, burun ve sinüsler günde yaklaşık yarım litre mukus salgılar. Bu sayede, sinüsler toz parçacıklarını ve bakterileri süpürürler. Sinüzit ise burun etrafına yerleşmiş sinüsleri döşeyen mukozanın iltihaplanmasıdır. Sinüslerin buruna boşalma kanallarının dolması, mukus sinüsleri içerisindeki muko slier aktivitenin bozulması ve mukos içeriğinin değişmesi gibi durumlar sinüzit oluşumuna neden olur. Sinüzitin akut sinüzit, kronik sinüzit, subakut sinüzit, rekküren akut sinüzit ve kronik sinüzitin alevlenmesi gibi türleri vardır.



Geçmeyen baş ağrısı sinüzit belirtisi mi? Sinüzit belirtileri

Baş ve yüz ağrısı akla ilk olarak sinüziti getirmektedir. Ancak sinüzitte ağrı oranı yaklaşık %5 oranındadır. Çoğunlukla burun tıkanıklığı, yüzde dolgunluk hissi ve burun akıntısı gibi belirtilerle ortaya çıkan sinüzitte semptomlar kişiden kişiye farklılık gösterir;



Sık sık görülen inatçı öksürük,

Göz çevresindeki basınç hissi,

Burun tıkanıklığı,

Nefesin kötü kokması,

Mide bulantısı,

Geniz akıntısı ve horlama,

Nadiren görülen boğazda yanma hissi,

Koyu kıvamlı burun akıntısı,

Uzun süren baş ağrıları,

Uzun süre devam eden soğuk algınlığı gibi belirtiler göstermektedir.

Sinüzit ağrısının farkı buna dikkat edin



Sinüslerin birçoğu aynı anda hasta olabilir ve buna bağlı olarak şikayeteler de hepsinin bir bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yanak bölgesindeki sinüslerde oluşan ağrı sinüs bölgesinden üst dişlere doğru ilerler. Ağrı bazen elmacık kemiklerinde bazen genizde ve alın bölgesinde görülür. Kronik sinüzitlerde ağrıya çok nadir rastlanmaktadır. Burun kökü

sinüslerinde aynı taraf burun kökü ve göz arkasında ağrı olur. Sinüslerdeki hava basıncının eksik ya da fazla olması ağrıya yol açmaktadır.



Sinüzit tedavi yöntemleri nelerdir?

Akut rinosinüzit teşhisi konulan kişilerde hastalık ilaç ile tedavi edilmektedir. Tekrarlayan durumlarda ya da kronik durumlarda polip ya da alerji söz konusu değilse cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. Akut viral rinosinüzitlerde ise sık burun temizliği, bol su içmek ya da ateş düşürücü ilaçlar kullanarak şikayetler azaltılabilir. Antibiyotik tedavisi genelde yedi günden uzun süren ve şiddetli semptomları olan kişiler için uygulanmalıdır. Bol su tüketimi salgı yumuşatıcı etkiye sahip olduğu için oldukça önemlidir. Önerilen tüm tedavi yöntemlerine rağmen herhangi bir iyileşme söz konusu olmaması durumunda ameliyat düşünülebilir. Günümüzde kronik ya da sürekli tekrarlayan rinosinüzit tedavisinde endoskopik sinüs cerrahisi uygulanmaktadır.