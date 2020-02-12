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Mersin'de tam 4 bin yıllık büyük kitabı ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de bir iş yerine yapılan operasyonda 4 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen 'büyü kitabı' ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir şüphelinin elinde tarihi eser niteliği taşıyan 4 bin yıl öncesine ait 'büyü kitabı' olduğu ve 1,5 milyon Euro'ya satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, merkez Akdeniz İlçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda kitabı satmaya çalıştığı belirlenen 4 kişi, suçüstü yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen kahverengi kadife beze sarılı, üzerinde insan ve hayvan figürü bulunan metal kaplı, yeşil renkli 34 x 22 x 5 santim ebatlarında ve yaklaşık 14 kilo ağırlığında kitaba el konuldu. Kitap, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olay ile ilgili yakalanan 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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