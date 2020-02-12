Güney Kıbrıs'ta başkan ve hakeme şikeden gözaltı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ikinci lig takımlarından Ay. Napa Kulübü Başkanı ve eski uluslararası hakem Dimitris Masias ile Otello-Ay. Napa maçının hakemi Andreas Konstantinu, şikeli maç soruşturması kapsamında gözaltına alındı. UEFA da ülkede yaşananları yakın takibe aldı.

Ay. Napa Kulübü Başkanı Masias'ın, takımının Otello-Ay. Napa ile oynadığı maçta şike yaptırdığı belirtildi. İddiaya göre, Otello takımı karşılaşmanın 70'inci dakikasından sonra 3 kırmızı kartla 8 kişi kaldı. Maç uzatmalara gidince de Otello mücadeleyi kaybetti.

Rum Futbolcular Derneği'nde bulunan 'kırmızı düğme' uygulaması ile maç hakkında şike şikayetinde bulunuldu. Bunun üzerine konu polise intikal etti. Şikayet üzerine Ay. Napa Başkanı Dimitris Masias ile hakem Andreas Konstantinu gözaltına alındı. Andreas Konstantinu'nun maçlara çıkması da yasaklandı.

3 suçlama daha var

Daha önce aracına bomba konulan Andreas Konstantinu ile Dimitris Masias'a, "suç işlemek için teşekkül oluşturmak, maçı el altından yönetmek (şike) ve Rum Atletizm Örgütü (KOA) yasasıyla ilgili suç işlemek" suçlamaları yöneltildi.

Diğer taraftan UEFA da ülkede yaşananları yakın takibe aldı.