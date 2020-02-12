Bursa'da vahşette kan donduran ifadeler 9 yaşındaki çocuk işkenceyle öldürüldü

BURSA'da 9 yaşındaki Suriyeli bir çocuk evinde ölü bulundu. Çocuğun babası 11 yaşındaki ablasını suçladı. Ablada da yanık izleri çıkınca gözler üvey anneye çevrildi. Babanın polisteki ifadesi ise kan dondurdu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polise Eşref Dinçer Mahallesi 127 nolu Sokak’ta komşuların bir evden bağrışma sesleri geldiğine dair ihbar yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde 9 yaşındaki Muhammed Hüseyin'in cansız bedeniyle karşılaştılar. Baba, Yahya H., polise, oğlunu 14 yaşındaki kızı H.H.'nin öldürdüğünü söyledi.

Ablada da yanık izleri var

İlk incelemede 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldüğü öne sürülen çocuğun vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu belirlendi. Çocuğun anne ve babası savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Baba, Yahya H., polise, oğlunu 14 yaşındaki kızı H.H.'nin öldürdüğünü söyledi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'nca yapılan çalışmalar kapsamında, abla H.H.'nin de sırtında yanıklar bulunduğu tespit edildi. Abla, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ölümünü bir gün saklamışlar

Polis, baba Yahya H. (40) ile üvey anne Emine H.'yi (44) gözaltına aldı. İkilinin alınan ifadeleri ise Muhammed'in ölümünün bir gün boyunca saklandığını ortaya çıkardı. Muhammed ile ablası H.H.'nin ilk evliliğinden olduğunu, ikinci eşi Emine H.'den de 2 çocuğu bulunduğunu anlatan babanın ifadelerine DHA ulaştı.

Polisi aramayalım bizi içeri atarlar

5 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Bursa'ya geldiklerini ve otogarda rehber olarak çalıştığını anlatan Yahya H., "Pazartesi akşamı işten geldim. Eşim, 'Muhammed öldü' dedi. Korkudan cenazenin yanına gidemedim. Polisi neden aramadığını sorduğumda, 'Polisi aramayalım, bizi içeri atarlar' dedi.

Polisi ararsan kendimi keserim

Polisi aramak istediğimde ise, boğazına bıçak dayayarak, 'Polisi ararsan kendimi keserim' dedi. Bunun üzerine polisi arayamadım. Ne olduğunu sorduğumda ise Muhammed'in ablasının temizlik sonrası unuttuğu kimyasal maddeyi içtiğini söyledi. Ertesi sabah ise, ablasının kardeşini, ağzını elleriyle kaparatarak, boğduğunu söyledi" dedi.

Üvey anne cesedi gömmeyi planlamış

Oğlunun bulunduğu odaya girmediğini, kızına da korkudan titrediği için olayı soramadığını iddia eden baba, "Sabah işe gittim. Akşam eve geldiğimde eşime polise haber vermemiz gerektiğini söyledim. Ancak 'Polis bizi mahveder, içeri atar, çocuklar rezil olur' diyerek, karşı çıktı. Oğlumun cesedini gömmeyi planladı. Ben de 'tamam' diyerek onu oyaladım, evden çıkıp polise geldim. Oğlumun ölümünde eşimden şüpheleniyorum" diye konuştu.

Çocuğu dilendiriyordu

Mahalleli gözaltı sırasında anneye tepki göstererek çocukları dilendirdiğini öne sürdü.

Üvey anneden akıl almaz iddialar

Üvey anne Emine H. ise, Muhammed'in temizliği ile ablasının ilgilendiğini bu nedenle vücudundaki yanıkları görmediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"10-15 gün öce Muhammed dolabın üzerinden düştü. Daha sonra ayağı ağrıdığı için tuvalete gidememiş, altına yapmış. Ablasına evde bulunan temizlik malzemeleri ile şampuanı vererek, kardeşini temizlemesini söyledim.

Birkaç gün sonra ablası, kardeşinin altını çamaşır suyu ile temizlediğini söyledi. 9-10 gün önce ise ablası, kahvaltı sırasında üzerine sıcak çay döktü. Olay günü, ablası yanıma geldi. Ne olduğunu sorduğumda, 'Muhammed duvara vuruyordu, saçlarını çekiyordu, Sus yat diyerek, ağzını kapattım' dedi.

Durumu anladığımda eşimi aradım ama söyleyemedim. Çünkü çocukları nedeniyle eşimle aramızda sorunlar vardı."

Polis, soruşturma kapsamında biri ev sahibi aynı sokakta oturan 5 kişini de bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurdu.