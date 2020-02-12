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Falcao'dan derbi öncesi söz: Fener'e gol atacağım

Galatasaray'da sakatlığını tamamen atlatan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini alacak. Falcao, Fenerbahçe'ye gol atacağının sözünü verdi.

Galatasaray'da iki hafta önce Konyaspor maçında sakatlanan 'El Tigre' lakaplı Radamel Falcao'nun sağ uyluk adalesinde orta düzeyde kanama tespit edilmişti. Tedavisi sona eren yıldız futbolcu tamamen iyileşti ve saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe maçında sahada olacak
Kolombiyalı forvet, pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında kadroda olacak. Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisini düşünerek Falcao'yu hafta sonu yedek soyunduracak. Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısında süre alması planlanan tecrübeli futbolcu, Kadıköy'de ise ilk 11'de sahaya çıkacak.



Derbide gol sözü verdi
Derbi havasına iki hafta önceden girmeye başlayan Falcao, pazartesi günü Florya'da doğum gününü kutlayan kulüp çalışanları ve tesis personeline Fenerbahçe maçında gol atacağının sözünü verdi. 34 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı formayla 5'i ligde 1'i kupada olmak üzere toplam 6 gole imzasını koydu.

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