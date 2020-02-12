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Haftanın hakemleri belli oldu! 3 isim kızağa çekildi

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 22. hafta hakemleri belli olurken 3 isme görev verilmedi

Spor Toto Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

3 isim kızağa çekildi
MHK, geçen hafta Fenerbahçe-Alanyaspor maçını yöneten Ümit Öztürk'e ve MHK, Sivasspor - Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya ile Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Hüseyin Göçek'e görev vermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan

20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

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