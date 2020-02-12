Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na FETÖ'nün siyasi ayağı yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinin grup toplantısında yanıt verdi. Erdoğan, "FETÖ'nün siyasi ayağı, 15 Temmuz'da öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yol verdiği siyasetçi midir?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır" suçlamasına "FETÖ'nün siyasi ayağı bizatihi Kılıçdaroğlu ve ekibidir." diye cevap verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi:

FETÖ'nün siyasi ayağı bizatihi Kılıçdaroğlu ve ekibidir

FETÖ'nün siyasi ayağı bizatihi Kılıçdaroğlu ve ekibidir. FETÖ denilen yapı, uzunca süre hayır, eğitim alanlarında yürüten STK görünümünde faaliyet göstermiştir. Ne zaman bu yapı doğrudan devleti ve milleti hedef almıştır, işte o vakit durum değişmiştir. Bizim FETÖ ile davamız asla kişisel değildir.

Bu örgütü suç örgütü ilan eden benim

Bizim davamız ülkemiz ve milletimizin hakkını, hukukunu koruma davasıdır. Geçmişte irtica ile mücadele başlığında bu ülkenin değerlerine saldırılara nasıl karşı çıktıysak bugün de aynı mücadeleyi ettik. FETÖ vesayetine de teslim olmadık. Bu örgütü suç örgütü ilan eden benim.

Kılıçdaroğlu'nun bunun sözünü ettiğini duydunuz mu?

O MGK kararının altında imzası olan benim. Baykal'ın yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesi ile CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Seni oraya getiren FETÖ. Baykal'a kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildi. Seni oraya getiren FETÖ. Kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildiği halde, Kılıçdaroğlu'nun bunun sözünü ettiğini duydunuz mu?

MİT'e kumpasta CHP'nin tavrı

FETÖ'nün MİT Müsteşarımıza yönelik sinsi kumpasında CHP'nin ortaya koyduğu tavır FETÖ'nün siyasi ayağının bir başka örneğidir. Bu zat ve ekibi omurgasızdır FETÖ'ye diyet borçludur. CHP milletvekilleri dershaneler kapatılırsa eğitimde sıkıntılar büyür diyecek kadar zıvanadan çıkmıştır. Biz FETÖ'nün üzerine gittikçe Kılıçdaroğlu bu grupların özgürlük alanını genişletmek istiyoruz diyerek siyaseten nerede durduğunu gösteriyordu.

Dönüm noktası 17-25 aralık emniyet yargı darbe girişimi sürecidir

Gezi olayları FETÖ ile CHP’nin birlikteliğini ortaya koyuyor. Bu işin asıl dönüm noktası 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimi sürecidir. Devleti FETÖ’den temizleme çalışmalarımızın hepsinde karşımızda hep CHP ve Kılıçdaroğlu’nu bulduk. CHP’nin cumhurbaşkanı adayının yapılan operasyonları cemaati sindirme girişimi olarak nitelemesi de aradaki ilişkinin bir ikrarıdır.

Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe söylemi

15 Temmuz’u kontrollü darbe olarak niteleyen Kılıçdaroğlu’na bu aklı ve tabiri veren kim?

FETÖ’nün siyasi ayağı Bay Kemal’in yatak odasına girmiş haberi yok

Urla belediye başkanı FETÖ’cü çıktı, içeride. Nereye bakarsan bak FETÖ’nün siyasi ayağı Bay Kemal’in yatak odasına girmiş haberi yok. FETÖ’nün siyasi ayağı gerçek yüzü ortaya çıkmadan önce oy verdiği parti midir, FETÖ tehlikesi ayyuka çıktıktan sonra desteklediği parti midir?

FETÖ'nün siyasi ayağı montaj ses kayıtlarındaki yalanları siyasete taşıyan değil midir? FETÖ'nün siyasi ayağı FETÖ ile mücadeleye tam destek vermek yerine süreci sulandıran değil midir?

Kılıçdaroğlu'na iki kritik soru

Bizi FETÖ konusunda ikaz ettiklerini söyleyenler, bu yapının en büyük sözcüsü, taşeronu haline geldiler. Ya ikazları yalandı, ya da sonraki tavrı yalanlardır. Netice olarak bunların hayatı yalan. Bu işler madem soru sorarak oluyor, öyleyse ben de birkaç soru sorayım.

1-FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin düşürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?

2-FETÖ'nün siyasi ayağı, 15 Temmuz'da öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yol verdiği siyasetçi midir?

CHP'in FETÖ bağlantısıya ilgili görseller izletildi

FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili CHP'ye yönelik suçlamaların ve haberlerin yer aldığı video milletvekillerine izletildi.

Ekonomide felaket senaryolarını yırtıp attık

Türkiye bitecekti bunlara göre dolar 10 lira olacak enflasyon yüzde 30'u aşacak bankalarımız tökezleyecekti. Ne oldu? Bunların hiçbiri oldu mu? Aldığımız tedbirlerle bir kez daha bu felaket senaryolarını yırtıp attık. 2019'da faizler 4 ayrı indirimle yılı yüzde 12 ile kapattı. Bu yılın ilk ayında faiz yüzde 11,25'e geriledi piyasa faizleri yüzde 8-10. Risk göstergemiz 235'e geriledi.'