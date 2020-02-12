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Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Türkiye heyet gönderiyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler yapacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rus heyet 2 kez Türkiye'ye gelmişti, önümüzdeki hafta Türk heyet Rusya'ya gidecek" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, İdlib'de yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

Şehitlerin kanını yerde bırakmadık

"Münbiç mutabakatı gereği ateşkesin kalıcı olması için çaba sarf ettik ama son zamanlarda rejim garantörleri somut adım atmadılar. Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki süreçte atabileceğimiz adımları havadan karadan açıkladı. Bu konuda kararlıyız. Şehitlerin kanını yerde bırakmadık. İdlib'deki ateşkesin tesis edilmesi ve Münbiç anlaşmasına uyulması konusunda da atılacak adımları Sayın Cumhurbaşkanı'ımız açıkladı. 

Önümüzdeki günlerde Türkiye'den bir heyet Rusya'ya gidecek

"Cumhurbaşkanı'mız bugün Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya'yla da birlikte çalışmaya devam ederek ateşkesin kalıcılığını sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'den bir heyet Rusya'ya gidecek."

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