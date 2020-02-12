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Pentagon'dan YPG kontrolünde 10 bin kişilik birlik için "bütçe" talebi

Pentagon'dan (ABD Savunma Bakanlığı) Suriye'de YPG kontrolünde 10 bin kişilik birlik için "bütçe" talebi yapıldı.

Pentagon, 2021 mali yılı kapsamında Suriye'de desteklediği gruplar için talep ettiği 200 milyon dolarlık bütçe teklif raporuna göre, terör örgütü YPG/PKK kontrolünde 10 bin kişilik bir güce silah ve mühimmat desteği vermeye devam edecek.

Raporda, şu ifadelere yer verildi: ABD kuvvetlerinin Suriye'deki sayısının daha da azaltılmasıyla Bakanlık, planlarını o bölgede ortak güçler için 10 bin personel toplayıp, onları idame edecek şekilde ayarladı. Kuvvet toplama faaliyeti, geniş alan güvenliği ve operasyonların tamamlanmasının ardından bölgede temizlik faaliyeti yapacak tamamlayıcı unsurlara odaklanacaktır.

Pentagon'un 2021 bütçesinin teklif raporundan öne çıkan başlıklar

-Operasyonlardan sonra Suriye'nin kuzeydoğusunda "Temizlik Gücü" olarak görev yapacak terör örgütü YPG/PKK kontrolünde 5 komando bölüğü ve 600 kişiden oluşan Anti-Terör Birliği kurulacağı belirtiliyor.

- Pentagon'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı terör örgütü YPG/PKK’dan oluşan İç Güvenlik Gücü için de 2 yılda 4 bin kişilik bir kuvvetin eğitilip teçhizatlandırılması öngörülüyor.

- Örgüt için "Bölgesel İç Güvenlik Güçleri" adı altında yerleşim yerlerinin belirli bölgelerinde konuşlu sabit birlikler kurulacağı ifade ediliyor.

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