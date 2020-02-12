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Katlanılabilen Royal FlexPai 2 erken tanıtılacak

Samsung Unpacked etkinliği ile birlikte Galaxy S20 serisini tanıtmakla birlikte katlanabilir telefon Galaxy Z Flip‘i de tanıttı. Şu an gündemi Samsung meşgul etse de rakiplerinden Royole FlexPai 2 beklenen tarihten daha erken bir tarihte gelecek.

Her yıl birçok teknolojinin tanıtımına ev sahipliği yapan MWC konusunda corona virüsü tehlikesi devam ediyor. Birçok şirketin MWC’ye katılmayacağını açıklamasının ardından, Çin merkezli şirket Royole de etkinliğe katılmayacağını bildirdi.

Açıklamayla birlikte MWC‘de tanıtacağı yeni cihazlarını, yeni bir lansman ile tanıtacağını da açıklayan şirket, özellikle katlanabilir telefon Royole FlexPai 2’nin beklenenden önce geleceğini vurguladı.

Şirket tarafından lansman tarihi konusunda net bir açıklama yapılmasa da birkaç gün içerisinde Motorola Razr ve Galaxy Z Flip rakibi FlexPai 2’nin çıkış tarihinin de ortaya çıkacağı düşünülüyor. Cisco, Intel, MediaTek, Vivo ve Facebook gibi büyük şirketlerin MWC’ye gelmeyeceğini açıklamasının ardından da liste gün geçtikçe kabarmaya devam ediyor.

FlexPai 2‘nin ise sizlerle paylaştığımız görselleri dışında, henüz özellikleri konusunda net bilgiler bulunmuyor. Cihazın tanıtılmasıyla birlikte, özelliklerini ve tüm detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız.

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