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Kastamonu'da okullar tatil mi 12 Şubat Valilik kar tatili haberi

Kastamonu'da kar yağışı gece etkisini arttırdı ve Kastamonu Valiliği okulların bugün yani 12 Şubat Çarşamba günü tatil olduğunu açıkladı. Kastamonu'nun 7 ilçesinde bugün okullar tatil. Kar yağışı ise devam edecek.

KASTAMONU'da okullar tatil mi sorusunun cevabı Kastamonu Valiliği'nde geldi. Kastamonu'da okullar bugün tatil edildi. Kastamonu'nun 7 ilçesinde kar tatili haberi valilkten geldi. Bugün yani 12 Şubat Çarşamba günü Taşköprü, Devrekani, Seydiler, Daday ve Ağlı ilçelerinde de eğitim yapan okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Tosya ve Hanönü ilçesinde bugün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Tosya ve Hanönü ilçesinde, okulların bugün tatil edildiği belirtildi. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan ikinci açıklamada, Taşköprü, Devrekani, Seydiler, Daday ve Ağlı ilçelerinde de eğitim yapan okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan kent merkezi ve Tosya ilçesinde hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. 

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