Pegasus uçak kazasıyla ilgili bomba iddia! Pilotlarla ilgili

Pegasus'un İzmir - İstanbul seferini yapan Boeing 737/800 tipi uçağın iniş sonrası pistten çıkarak kırıma uğramasıyla ilgili kule ve yaklaşma arasındaki konuşmaların yanı sıra yapılan ön değerlendirmedeki bilgilere de ulaşıldı. Pilot tecrübesi ve uçakla ilgili bir sorun olmadığı belirtilirken; iniş hattına oturmuş bir uçağın inişi konusunda kulenin değil pilotun inisiyatif sahibi olduğu belirtildi

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Hava Yolları'na ait Boeing uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak kırıma uğradı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Kazanın ardından yapılan incelemeler sürerken, Habertürk'ün kule ve diğer yetkililerin ifadelerinden edindiği bilgiye göre pilotların uçuş tecrübesi, sağlık durumu ve kırıma uğrayan Boeing 737/800 uçağının sefere elverişlilik durumuyla herhangi bir problem görülmedi.

Havalimanı meteoroloji ofisinin verdiği raporlar uyarınca Sabiha Gökçen'de hava geçişleri ve rüzgar nedeniyle pist değişiklikleri yapıldığı belirtilirken iniş yapan uçakların aktardığı rüzgâr bilgilerinin de yaklaşan uçaklarla paylaşıldığı öğrenildi. Buna göre, 270 dereceden 22 knot ve hamlesi 34 knot şiddetinde tespit edilen rüzgârın yanı sıra pist yüzeyinin yağış nedeniyle ıslak olduğu ve risklerin iletildiği ortaya çıktı. Pegasus Hava Yolları'nın PGT87R çağrı isimli TC-IZK tescilli uçağına inişi öncesinde hava trafik kontrolörü 2 THY (THY7HB ve uçağının pisti pas geçtiği de aktarıldı.

Dakika dakika yaşananlar

Habertürk'ün ulaştığı kule/yaklaşma birimi arasındaki telefon görüşmelerine göre 18:01'de rüzgar bilgisi güncelleniyor, 5 dakika sonra kule, 600 ft (182 mt) altında 37 kt arka rüzgar raporu iletiliyor. 18:09'da Duesseldorf'tan gelen THY 5TK'nın pas geçtiği bilgisi iletilirken, pas geçme nedeni soruluyor ve trafiklerin beklemeye alınabileceği söyleniyor. Tekrar sorulması üzerine yaklaşma saat 18:13'te, THY 5TK'nın değişken rüzgâr nedeniyle pas geçtiğini fakat yön ve şiddet bilgisi vermediğini aktarıyor. 2 dakika sonra kule tekrar yaklaşmayı arayarak Münih'ten gelen THY 90B'nin de pas geçtiğini açıklıyor.

18:19'da ise kule tarafından Pegasus uçağının pistten çıktığını, kaza yaptığını ve operasyonun durdurulduğunu söylüyor. Habertürk'ün yetkililerden edindiği bilgiler ve Hava Trafik Yönetimi mevzuatına göre kule sadece pist üzerinde ya da yakınında uçağın iniş kalkış emniyetini kötü etkileyecek bir engel bulunması durumunda izin iptali, pas geçme talimatı verebiliyor. İniş hattına oturmuş bir uçağın iznini iptal etme ya da pas geçme yetkisi ise Trafik Kulesi'nde değil pilotun inisiyatifinde

Eğitim eksiği mi, baskı mı?

Kazanın ardından pilot ve kulenin kararlarına ilişkin bu bilgiler ortaya çıkarken pistin durumu da gündeme geldi. Ancak 14 Ocak 2018'de Trabzon'da pistten çıkan Pegasus uçağından sonra bu yıl Sabiha Gökçen'de bir ay arayla yine Pegasus uçağının pistten çıkması pilotların eğitiminin yeterli olup olmadığı sorusu ile Zamanında iniş baskısı mı var" sorularını akıllara getirdi.

Bundan sonra ne olacak?



İki ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) çalışanı ve 4 ABD Ulusal Taşımacılık Emniyet Kurumu (NTSB) yetkilisine ek olarak kırıma uğrayan uçağın üretici Boeing firmasından da 5 kişinin bulunduğu bir heyet Türk yetkililerle çalışmaya başladı. Türk heyeti ise beşi UEİM (Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı) dördü de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yetkilisi olmak üzere toplam 9 kişiden oluşuyor.

Bir ön rapor çıkacak

Uçağın kara kutusu bu hafta Almanya'ya gönderildikten sonra eldeki kokpit ses kayıt cihazları ve uçuş verilerine dayanılarak UEİM tarafından bir ön rapor çıkacak. Pegasus yetkilileri de Avrupa Emniyet Ajansı (EASA) yetkililerine gelen davet uyarınca açıklamada bulunacak. Pegasus, Mart ayında EASA tarafından denetlenecek. SHGM ise pistten çıkma vakaları, alınan tedbirler ve uçuş ekipleri üzerinde bir baskı olup olmadığına dair bu hafta kapsamlı bir denetim yapacak.