Ersun Yanal: Deniz bitti kara göründü

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında GMG Kırklarelispor'u 1-0 yenerek adını yarı finale yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ''Maalesef Türk futbolunda deniz bitti, kara göründü. Tüm kulüpler bu sorunla uğraşmaya devam ediyor ve aynı sorunlar devam ediyor." dedi.

Kırklarelispor’u taraftarı önünde 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, maçın ardından konuştu.

Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda iddialı olduğunu vurgulayan Yanal, şunları kaydetti: "Bugün çok fazla süre alamayan oyuncularımızı görmüş olduk. Onları hazırlamak adına önemliydi. Oynayacağımız süreç öncesinde oyuncularımıza hazırlık oldu. Falette ve Hasan Ali Kaldırım için henüz çok erken. Zamana ihtiyaçları var ve önümüzde de uzun bir süreç var. En kısa sürede takıma katkıda bulunmalarını bekliyoruz."

"Deniz bitti, kara göründü"

Fenerbahçe'nin kendi yetiştirdiği ve uzun vadede faydalanması gerektiği oyunculara da gereksinim var" diyen Ersun Yanal, Maalesef Türk futbolunda deniz bitti, kara göründü. Tüm kulüpler bu sorunla uğraşmaya devam ediyor ve aynı sorunlar devam ediyor."

Bilgin Erdem: "Burada olmak güzeldi"

GMG Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem, kupada çeyrek finale kadar gelmelerinin önemine değindi. Kupa serüvenine nokta koyduklarını dile getiren Erdem, "Burada olmak güzeldi. 3 Süper Lig ekibinden sonra çeyrek finalde gücü belli bir Fenerbahçe takımıyla eşleştik. Güzel ve çetin mücadeleler oldu. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de kendilerine başarılar diliyorum, üzülmeye gerek yok." diye konuştu.