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Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin Kanal İstanbul talebi hakkında karar

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı kanun iptali talebini oy birliğiyle reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Grup Başkanvekilleri ve 139 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu.

CHP, yap-işlet-devlet modeline ilişkin yasaya eklenen "...Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri..." ibaresinin iptal edilmesini istedi.

Yüksek Mahkeme, ibarenin iptali ve yürütmenin durdurulması taleplerini oy birliğiyle reddetti.

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