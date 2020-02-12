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Şırnak devlet hastanesinde yangın çıktı

ŞIRNAK 'tan bir son dakika yangın haberi geldi. İdil Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında yangın çıktı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 50 yataklı hastanede tedavi gören hastalar tahliye edilirken, ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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