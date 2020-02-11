Pompeo: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO müttefiki olarak ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabı üzerinden İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıklamasında, "İdlib'de düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Rejim ve Rusya saldırıları durdurmalıdır. Jeffrey'i verilecek yanıtları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadesini kullandı.

İdlib'de 2 saldırıda 13 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 5 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde rejim güçlerinin 7 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Serakib yakınlarında düzenlediği saldırıda da 8 askerimiz şehit olmuştu.